Monserrato, via alle iscrizioni al Nido d’Infanzia comunale

Iscrizione al Nido d’Infanzia comunale di via Capo d’Orso/Capo Coda Cavallo di Monserrato per l’anno educativo 2020/2021. Aperte le iscrizione che potranno avvenire mediante procedura informatizzata che sarà resa operativa mediante link apposito, consultabile nel sito del comune, sino alle ore 23:59 del giorno 11 luglio 2020. Il nido d’infanzia comunale può accogliere bambini compresi nelle seguenti fasce di età: Sezione lattanti: devono aver compiuto tre mesi al 1° settembre e non più di dodici mesi entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione.

Sezione semidivezzi: devono aver compiuto dodici mesi al 1° settembre e non più di ventiquattro mesi entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione.

Sezione divezzi: devono aver compiuti ventiquattro e non più di trentasei mesi entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione. La ricettività massima ordinaria del servizio Asilo Nido è di 58 posti e il numero effettivo di posti disponibili potrà essere ridotto nel caso di presenza di portatori di handicap che richiedono un diverso rapporto educatore/bambino.

La riapertura del nido d’infanzia nell’anno educativo 2020/2021 sarà predisposta sulla base delle disposizioni nazionali e regionali in merito all’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, nel rispetto di eventuali rapporti educatore/bambini in deroga alla normativa in vigore ed alla normativa sul distanziamento sociale, così come previsto dagli specifici protocolli di sicurezza in fase di esecuzione.