È emergenza plastica in Sardegna, dove diversi centri di raccolta sono ormai saturi e in numerosi Comuni ai cittadini viene chiesto di sospendere temporaneamente il conferimento della plastica, conservandola in casa. La situazione ha spinto la Regione a convocare con urgenza i sindaci dell’Isola per fare il punto sulle difficoltà della filiera e sulle possibili conseguenze sulla raccolta dei rifiuti.

L’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi ha convocato per oggi una riunione informativa con i primi cittadini, organizzata in tempi stretti proprio alla luce dell’emergenza. L’obiettivo è condividere le informazioni disponibili e individuare le possibili soluzioni per evitare che il blocco degli impianti si ripercuota ulteriormente sui servizi nei Comuni.

Al centro dell’incontro ci sono infatti le criticità nella gestione e nel conferimento della plastica, che rischiano di compromettere la regolare prosecuzione della raccolta differenziata. La Regione ha quindi chiesto ai sindaci un confronto immediato, anche a distanza, per valutare l’evoluzione della situazione e le iniziative da adottare.