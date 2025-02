Grave incidente stradale questo pomeriggio sulla statale 195.

Un’auto è uscita di strada nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 195, nel tratto a quattro corsie vicino a Sa Illetta, ribaltandosi più volte nelle campagne circostanti. Alla guida del veicolo un uomo di 62 anni, originario dell’Oristanese, che viaggiava da Cagliari in direzione Pula.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito all’ospedale Brotzu in codice giallo. Tuttavia, dopo ulteriori accertamenti, le sue condizioni sono risultate più gravi del previsto, rendendo necessario un intervento chirurgico urgente. I medici si sono riservati la prognosi.

Gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale di Cagliari hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.