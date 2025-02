Flumini di Quartu, la generosità a suon di note: maxi concerto per Maurizio Casu, 34 musicisti per una serata solidale in acustico, una mano d’aiuto per la raccolta fondi per far ripartire la RCM Records distrutta a seguito di un incendio pochi giorni fa. Come una Fenice che risorge dalle sue ceneri, è così che accadrà a quel luogo costruito con impegno e passione, dove ogni giorno si riuniva chi ha la musica che scorre nelle vene. Quattro mura, dalla quale erano proiettati i desideri più grandi, intonati, spazzati via in poche ore dopo un cortocircuito che, per fortuna, non ha causato niente ai presenti che sono riusciti ad allontanarsi prima che le fiamme avvolgessero arredi e apparecchiature. 100 mila euro i danni materiali, già una raccolta fondi avviata e ora anche un concerto. Come riporta Nemesis Magazine, l’evento, organizzato dall’associazione culturale Il Giardino degli Orbs e dal Teatro Houdini, si terrà lunedì 24 febbraio alle 20 in via Molise 2.