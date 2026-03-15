Dramma questa mattina nella frazione di Tavola, a Prato. Una bimba di 5 anni sarebbe sfuggita al controllo della sua mamma e, trovando la porta aperta, è uscita in strada.

All’improvviso è sopraggiunta una vettura che, purtroppo, non ha fatto in tempo a frenare e ha investito la bimba.

La piccola è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Meyer di Firenze. Stando a quanto riferito dalla struttura e riportato da La Nazione, la bimba avrebbe diversi traumi ma le sue condizioni si starebbero stabilizzando. La prognosi al momento è riservata.