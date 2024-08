Esce dal market e muore fulminato da un infarto, Quartu in lacrime per l’ex agente di commercio Ennio Pusceddu

Ha acquistato il pane nel market all’angolo tra via Diaz e via Sardegna a Quartu, è uscito con la busta tra le mani e ha fatto solo in tempo a salire sulla sua bici. Poi, si è accasciato. È morto così, a 70 anni, Ennio Pusceddu, ex agente di commercio quartese. I soccorsi sono stati inutili, i carabinieri hanno avvisato i familiari, impensieriti perchè non rispondeva al cellulare, della tragedia. Pusceddu era un volto noto in città, ma anche a Cagliari. Padre di due figli, un maschio e una femmina, lascia loro, la moglie e la compagna. La notizia del suo decesso si è sparsa rapidamente. Il settantenne era appassionato di bicicletta ma anche di calcio e, in passato, di rugby. Chi lo conosceva bene è il consigliere di Fratelli d’Italia, Lucio Torru: “Io e Ennio eravamo amici sin da ragazzini. Abbiamo frequentato entrambi l’allora sezione del Msi di Cagliari, in via San Lucifero, condividendone gli ideali politici”. Negli anni Settanta, tempi “caldi” di contrapposizione tra destra e sinistra, Pusceddu era stato protagonista di alcuni parapiglia con i “rivali” dell’estrema sinistra: “Erano altri tempi, passati”, ricorda ancora Torru. Pusceddu, poi, aveva intrapreso il lavoro di agente di commercio, attività che ha svolto sino alla pensione.

Tra le prime persone a ricevere la triste notizia Anna Elena Carro, la compagna: “L’aspettavo a casa, quando mi hanno chiamato i carabinieri pensavo che avesse avuto un incidente. La morte di Ennio è un fulmine a ciel sereno. Stava bene, ieri siamo rimasti al mare sino alle ventuno e anche stamattina non aveva assolutamente nulla. Ha avuto il tempo di salire sulla bici e, poi, è come se si fosse addormentato”, aggiunge, con la voce rotta dalla commozione. Il funerale sarà celebrato lunedì.