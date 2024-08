Tragedia ad Aritzo: cade da un muretto e muore, addio a Cesare Manca

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

E’ caduto da un muretto ed è morto. Aritzo piange Cesare Manca, 55 anni, conosciuto in paese per le attività in ambito sociale e religioso. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto da un muretto, nei pressi della propria abitazione. Sono stati i familiari, non vedendolo rientrare per pranzo, a dare l’allarme. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. La comunità aritzese è sconvolta. Bloccati tutti gli eventi previsti questi giorni nel paese.