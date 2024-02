Escalaplano, una palestra all’aperto nel parco della pineta

Non in piazza o in un semplice prato verde, bensì tra i maestosi alberi che il territorio cura e conserva: le palestre all’aperto, oramai, spopolano un po’ ovunque e quella di Escalaplano, appena entrata in funzione, può disporre di una location particolare, degna di nota, più che mai. “Nel Parco della Pineta interna all’abitato di Escalaplano, abbiamo allestito un’area attrezzata per la pratica sportiva.

Una sorta di palestra all’aria aperta, immersa nel verde dei maestosi pini.

Con il prossimo intervento completeremo e copriremo il campo da bocce in modo da renderlo fruibile ed efficiente” ha espresso il sindaco Marco Lampis.