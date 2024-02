Cimitero ancora in standby a Pirri: “Promesse non mantenute, perché i lavori non partono?”

“Abbiamo dubbi che non si facciano. Stiamo da tempo incalzando il Comune di Cagliari per capire cosa sta succedendo per i lavori di ampliamento che dovevano iniziare due anni fa e che vengono rimandati da anno in anno. E ad oggi nonostante le richieste non ci rispondono”. Una problematica non indifferente, opere tanto attese dai cittadini quanto dalla Municipalità che ha effettuato numerosi sopralluoghi nella casa di tutti dell’eterno riposo.

“Il progetto definitivo è rimasto bloccato per diverso tempo a causa del contenzioso fra ditte con ricorso prima al Tar e successivamente al Consiglio di Stato, risolto poi nel 2016 con l’aggiudicazione dell’impresa che si occuperà dei lavori, ma ad oggi ancora tutto tace”.

“Insostenibile il silenzio” ribadisce la Presidente, “sono gli stessi cittadini pirresi a chiederci il perché.

Oggi causa elezioni tutto è rimandato, speriamo almeno dopo le elezioni qualcuno ci degni udienza”, conclude Manca.

Sulla stessa linea Fiorella Carrus, Presidente della Commissione Decentramento e Bilancio della Municipalità di Pirri, la cui commissione si è occupata da inizio consiliatura della lunga vicenda del cimitero di Pirri. “Negli anni, troppi, sono stati portati sulle scrivanie di uffici e assessorati di competenza numerose istanze che presentavano anche delle soluzioni tampone in attesa dei lavori di ampliamento come per esempio l’utilizzo di una parte dei loculi destinati ai bambini e per fortuna non utilizzati, che potevano sopperire parzialmente l’assenza di loculi mai realizzati”.

Continua Fiorella Carrus: “I ritardi ormai sono fuori da ogni tempistica possibile, i soldi sono presenti in bilancio dal 2019 ma ancora tutto risulta bloccato”.

“Insomma, Pirri attende, attende risposte” concludono le Presidentesse.