Ecco “il grido d’aiuto” che “è sempre più forte ma anche meno carico di aspettative. Come se si fosse coscienti del fatto che non ci sia più speranza”.

Nuove segnalazioni dal cuore di Cagliari, a parlare a nome di tutti è Adolfo Costa, Presidente comitato residenti Stampace: “Molti devono ricorrere agli psicologi, altri sono fuggiti, altri ancora pensano di farlo! È possibile vivere in questo modo?”.

Ogni fine settimana si sa come andrà, insomma: “Carabinieri e polizia cercano di fare la loro parte ma anche per loro è davvero difficile affrontare queste orde barbariche che adesso imperversano sempre di più a Stampace. Nel mezzo i residenti ma anche coloro i quali giungono nel quartiere per un sano divertimento”.

Oggi, non rimane che raccogliere “i cocci”, quelli degli specchietti distrutti.