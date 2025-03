Dopo i recenti e significativi interventi condotti nel centro storico di Cagliari con l’“Operazione Setaccio”, l’attenzione dei Carabinieri prosegue a pieno regime anche nel resto della provincia, seguendo la medesima linea operativa finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare reati predatori, consumo di droghe e condotte pericolose.

Nella notte tra il 29 e il 30 marzo, dalle ore 18:00 alle ore 06:00, i militari della Compagnia di Iglesias – in particolare le Stazioni di Iglesias e Villamassargia, nonché l’Aliquota Radiomobile – hanno svolto un servizio coordinato straordinario di controllo del territorio mirato alla prevenzione e al contrasto dei reati, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e all’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività, tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza un 43enne operaio residente a Iglesias, sorpreso con un tasso alcolemico di oltre tre volte superiore al limite di legge, mentre era alla guida di una Ford Fusion; un 20enne studente di Villamassargia, con valori etilometrici comunque eccedenti il consentito, fermato alla guida di un’Alfa Romeo Mito; un 34enne operaio residente a Portoscuso, che ha rifiutato di sottoporsi ai controlli per accertare lo stato psicofisico e risultava già privo di patente (revocata in precedenza), incorrendo così in ulteriori sanzioni ai sensi del Codice della Strada.

I veicoli dei primi due sono stati sottoposti a sequestro, mentre per il terzo è scattata la sanzione per guida con patente revocata, con conseguente fermo amministrativo della vettura.

I militari hanno poi denunciato un 17enne, trovato in possesso di 18 grammi di marijuana e sorpreso a nasconderne altri 18 grammi, insieme a un bilancino di precisione, in un cestino pubblico. Il materiale è stato sottoposto a sequestro a carico di ignoti. Altre cinque persone, tra cui tre minorenni, sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Nello specifico, sono stati riscontrati possessi di hashish, cocaina e marijuana – in alcuni casi già confezionate sotto forma di sigarette artigianali – con quantità variabili fino a 4,7 grammi.

Complessivamente, nel corso del servizio, sono state controllate 89 persone, 57 autovetture e 6 esercizi commerciali.