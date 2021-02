Giuseppe Serpi, istruttore sportivo, a Radio Casteddu: “Siamo bloccati, i ristori non arrivano”

Giuseppe Serpi di Cagliari fa parte del mondo dello sport, altro settore gravemente in crisi a causa delle conseguenze economiche della pandemia. Ai microfoni di Radio CASTEDDU spiega: “È una situazione in cui siamo totalmente bloccati, aspettiamo i ristori del governo che non arrivano; anche se è caduto e sta per essere formato quello nuovo, avrebbero potuto far passare il decreto che prevedeva gli aiuti che per noi sono assolutamente fondamentali.

Io sono istruttore dinamico sportivo, i ristori servono per poter andare avanti, per far fronte alle spese che un’associazione ha.

Abbiamo visto i bonus per i collaboratori sportivi, per quanto riguarda gli aiuti, invece, la domanda doveva essere fatta a novembre ma non hanno prodotto una adeguata informazione e quindi noi, come moltissimi altri presidenti di FD e società sportive, non sapevamo assolutamente nulla.

Basta considerare il fatto che da1600 euro che dovevano essere dati, sono stati erogati 3 mila euro, vuol dire che avevano previsto di aiutare molte più federazioni ma hanno dovuto ripartire i fondi tra le domande che sono arrivate”.

Risentite qui l’intervista a Giuseppe Serpi di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU