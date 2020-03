Entra nel centro sportivo chiuso per Coronavirus e ruba 200 euro: 26enne arrestato a Muravera

Furto aggravato. Questo il reato contestato dai carabinieri di San Vito, agli ordini del comandate Stefano Colantonio, a un 26enne del Sarrabus, P. P., sorpreso ieri notte all’interno del centro sportivo Acquademia a Muravera, chiuso in seguito alle disposizioni del Governo per fronteggiare possibili contagi da Covid-19. Il giovane ha agito approfittando, probabilmente, del buio e delle strade deserte, ma è stato colto con le mani nel sacco: i militari del nucleo operativo e radiomobile di San Vito sono entrati nella struttura dopo aver notato che una porta era socchiusa e l’hanno bloccato mentre stava armeggiando accanto a dei distributori automatici di bevande. Addosso aveva un coltello subacqueo, cacciaviti e duecento euro in monete: i soldi sono stati restituiti al proprietario della palestra e per il giovane sono scattate le manette: in mattinata, al tribunale di Cagliari, si è svolta l’udienza per direttissima.