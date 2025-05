Le notizie che si vorrebbero raccontare sempre. Enrico Leonello, poliziotto di Capoterra in servizio a Roma e il suo collega Salvatore, ha salvato un bimbo e la sua mamma da un incendio. A renderlo noto, ringraziandoli, è il Ministro Matteo Piantedosi: “I poliziotti della Questura di Roma, Enrico e Salvatore, stavano rientrando in caserma quando, via radio, hanno sentito la segnalazione di un incendio in un palazzo. Giunti sul posto, si sono trovati davanti a una scena drammatica: fumo ovunque, persone sui balconi, tra cui una giovane donna con un bambino in braccio. Enrico e Salvatore non hanno esitato. Mentre i vigili del fuoco combattevano l’incendio al quinto piano, loro hanno raggiunto il sesto, mettendo in salvo la donna e il bambino”.

Anche il sindaco di Capoterra Beniamino Garau esprime la sua soddisfazione e riconoscenza: “Giovani che portano alto il loro paese, Capoterra. Tra sport, musica, missione di vita. Enrico Dèlè Leonello, capoterrese, musicista poliziotto, insieme al suo collega Salvatore, poco più di un mese fa, è riuscito a trarre in salvo da un incendio un bambino di diciotto mesi. Lo ringrazia per il gesto di grande coraggio, il ministro Piantedosi. E noi ci uniamo con orgoglio alle parole del ministro”.

Orgoglio sardo sicuramente, ma di tutta l’Italia per dei ragazzi che dedicano la loro vita al prossimo.