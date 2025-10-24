Energit celebra 25 anni, vissuti con energia.

Energit compie 25 anni e si prepara a celebrare un traguardo importante della sua storia: un quarto di secolo all’insegna dell’energia, dell’innovazione e del legame con la Sardegna.

Fondata nel 2000, Energit è stata la prima multiutility privata italiana a entrare nel mercato libero dell’energia, regalando alla Sardegna un primato nazionale e aprendo la strada a un nuovo modo di concepire la fornitura energetica: più indipendente, sostenibile e vicina alle persone.

In 25 anni, l’azienda ha costruito un rapporto solido con famiglie, imprese e comunità, offrendo tariffe convenienti e promuovendo un modello energetico pulito, puntando all’autoproduzione di energia tramite soluzioni innovative come il fotovoltaico.

Energit fa parte del Gruppo Eneron, realtà italiana attiva nel settore energetico, di cui fa parte anche Onda Più in Sicilia, con cui condivide la stessa missione: portare energia sostenibile, innovativa e vicino alle persone, creando valore per le comunità locali.

Il nostro viaggio è iniziato con una sfida: portare energia e libertà di scelta ai sardi, accompagnandoli dall’essere consumatori consapevoli fino a divenire prosumer, ossia produttori di energia. Oggi celebriamo 25 anni di crescita, innovazione e relazione con il territorio. Ma, soprattutto, celebriamo le persone – dipendenti, partner, clienti – che hanno reso tutto questo possibile”, ha dichiarato Luigi Martines, CEO di Energit

Tre giorni di festa per un traguardo collettivo

Per celebrare questo importante anniversario, Energit organizza tre giornate di festa dedicate a chi

ha contribuito a costruire la sua storia:

● Giornata dei Dipendenti. Per celebrare il cuore pulsante di Energit: le persone che ogni giorno mettono energia, competenza e passione al servizio dei clienti.

● Giornata dei Partner. Un tributo a chi, negli anni, ha condiviso il percorso di crescita e innovazione dell’azienda, contribuendo allo sviluppo e alla creazione di valore sul territorio.

● Energit Day – Giornata della Comunità. Mercoledì 29 ottobre, a partire dalle 17, una grande festa aperta al pubblico presso Sa Manifattura, Cagliari. La prima parte sarà dedicata ai bambini, con laboratori interattivi su sostenibilità ed energia. Successivamente, dalle 19, la festa proseguirà con momenti di intrattenimento e performance live, tra cui Moses Concas, lo speaker Matteo Bruni e il DJ Manuel Cozzolino, con la partecipazione di esponenti dello sport, tra cui una rappresentanza del Cagliari Calcio. Una giornata pensata per celebrare,

condividere e rafforzare il legame di Energit con il territorio

“Ogni passo che abbiamo fatto in questi 25 anni è stato guidato dalla volontà di creare valore reale per il territorio e per le persone. Questa ricorrenza è l’occasione per ringraziare chi ha creduto in noi e per rinnovare il nostro impegno verso un’energia sempre più sostenibile, autonoma e vicino alle esigenze della comunità”, ha aggiunto Marcello Spano, direttore generale di Energit.

Un futuro da costruire, insieme

Energit guarda al futuro con energia, innovazione e sostenibilità, mettendo al centro il benessere delle persone e dell’ambiente. Il nostro impegno è chiaro: aiutare famiglie e imprese a produrre e utilizzare energia in modo sempre più efficiente, autonomo e responsabile, costruendo insieme un futuro sostenibile.