Sinnai, addio a Matteo Riccobene, 23 anni: un altro giovane che vola via, troppo presto. Era malato dalla nascita il ragazzo che è deceduto e che lascia la famiglia, molto stimata in paese. “Ciao Matteo,

abbiamo avuto la grande fortuna di conoscere il tuo dolcissimo animo e la tua famiglia stupenda.

Proteggi le tue meravigliose sorelle” si legge in ricordo del giovane.

Ultimamente le sue condizioni di salute era peggiorate, oggi la triste notizia. La comunità si stringe ai genitori e alle sei sorelle, il funerale si svolgerà domani.