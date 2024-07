Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Emergenza idrica a Loceri, Lanusei e Urzulei: nuovo incontro dell’EGAS con Abbanoa e i tre sindaci per interventi immediati in attesa della realizzazione dello schema acquedottistico dell’Ogliastra.

Ad un mese esatto dal primo incontro, i vertici dell’EGAS hanno incontrato ieri, nella casa comunale di Loceri, i primi cittadini dei tre comuni dell’Ogliastra tra quelli maggiormente investiti dalla crisi idrica, ovvero – oltre lo stesso Loceri – Lanusei e Urzulei. Una riunione, quella di ieri, alla quale hanno preso parte anche i tecnici di Abbanoa, che è stata l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte delle iniziative pianificate, quelle in corso di attuazione e gli interventi futuri per mitigare le attuali criticità idriche che investono questi territori, particolarmente vessati dal cambiamento climatico, che ha fatto registrare quest’anno l’annata più povera di precipitazioni degli ultimi 100 anni.

Interventi immediati, strutturali e investimenti

Nell’attesa di poter attuare lo schema acquedottistico dell’Ogliastra che prevede la realizzazione di uno snodo di alimentazione e collegamento tra cinque territori, attualmente serviti da separati schemi acquedottistici – con la creazione di un’opera di presa da Bau Muggeris, di un impianto di potabilizzazione centralizzato e nuove condotte di adduzione – per la cui realizzazione saranno necessarie nuove risorse per oltre 44 M€, il Presidente dell’Egas Fabio Albieri insieme al Direttore Generale Maurizio Meloni hanno ribadito ai rappresentanti di Abbanoa che è indispensabile utilizzare immediatamente quota parte delle risorse attualmente disponibili, pari a circa 26 milioni di euro, per avviare i primi lotti da includere nella futura progettazione generale (inclusa tra i progetti ammessi ad essere finanziati sul PNIISSI) e migliorare sensibilmente le condizioni di vita in questi territori.

Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione della crisi idrica da avviare nell’immediato, i tecnici di Abbanoa hanno assicurato che nei primi giorni della prossima settimana cominceranno i lavori per la realizzazione di una condotta “bypass” di 600 metri per un investimento complessivo di circa 180 mila euro, che trova copertura con fondi da tariffa: sarà realizzata una tubazione di collegamento tra il partitore di Ilbono e il serbatoio di Girilonga a Lanusei che fungerà da partitore per il territorio di Loceri, riuscendo ad addurre più risorsa idrica verso Lanusei e trasferire maggior portata verso il comune di Loceri. I lavori si completeranno in massimo tre settimane e con quest’opera il gestore prevede di limitare le attuali restrizioni, poter garantire un’erogazione h24, migliorando quindi la portata nei territori interessati.

Nel frattempo per favorire l’alimentazione idrica, in particolare delle zone alte degli abitati, si è convenuto di adottare degli accorgimenti gestionali, suggeriti dai tecnici di Abbanoa, per garantire le operazioni di riempimento dei serbatoi di Loceri e Urzulei e permettere alla rete di operare con maggiore portata e pressione; in particolare ad Urzulei, che presenta una difficile condizione di approvvigionamento del serbatoio, sarà fornito da Abbanoa un container di accumulo da trenta metri cubi che permetterà di portare acqua in modo più agevole e continuo al serbatoio comunale, attraverso una tubazione fuori terra e un sistema di sollevamento. È stato inoltre richiesto e assicurato dai tecnici Abbanoa un monitoraggio sull’effettivo carico delle autobotti, con il rispetto del numero di viaggi giornalieri necessari da parte dei mezzi destinati a questi comuni.

A Lanusei, infine, si stanno esplorando nuove fonti di adduzione attraverso l’individuazione di ulteriori pozzi e al momento sono in corso, da parte dell’amministrazione comunale valutazioni tecnico – economiche che saranno prontamente poste all’attenzione degli uffici regionali.

Il Presidente di EGAS, Fabio Albieri, ha dichiarato: “Siamo direttamente coinvolti in questa difficile partita che investe un vasto territorio particolarmente flagellato anche dagli effetti del cambiamento climatico. Con l’avvio dei lavori e la cooperazione tra EGAS, Abbanoa e le amministrazioni locali di Loceri, Lanusei e Urzulei, si mira a garantire un miglioramento delle attuali condizioni di erogazione del servizio idrico, rispondendo alle esigenze dei cittadini e tutelando una risorsa fondamentale per la comunità.”