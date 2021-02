Emergenza Covid in Sardegna, ecco i fondi per palestre e piscine

In consiglio regionale arriva la finanziaria: 8,8 miliardi per mettere in sicurezza i conti della regione e per gli interventi urgenti come quelli a favore di piscine, palestre e cinema “travolti dagli effetti economici della pandemia”