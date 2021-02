Emergenza Covid a Cagliari, “Un ristorante su 5 ha già chiuso. E un altro 20 % potrebbe sparire nel 2021”

“Un ristorante su 5 ha chiuso. E un altro 20 % potrebbe chiudere entro il 2021” . I dati, citati da Danilo Argiolas, consigliere Fipe Confcommercio Sud Sardegna, riguardano lo scenario nazionale e la crisi del settore della ristorazione sta devastando anche Cagliari. “C’è una confusione incredibile”, aggiunge Argiolas, “la zona gialla ripartirà da lunedì, ma potremo tenere aperto solo fino alle 18. Di fatto è cambiato poco. Ci prepareremo per garantire il servizio con grande entusiasmo, ma parliamo di un comparto che è in forte difficoltà. La situazione è drammatica, ma non da oggi, da ieri, siamo sul filo del rasoio. Ora”, prosegue, “aspettiamo il nuovo governo perché ora non abbiamo interlocutori e sul territorio i nostri strumenti sono deboli. Noi stiamo pagando più da altri, ma presto con le chiusure smetteremo di pagare affitti, stipendi e tasse e questo si ripercuoterà su tutto il sistema. Fermarci con un mese di lockdown potrebbe essere necessario perché i sacrifici non stanno portando a nulla. Le chiusure?”, conclude, “gli esperti di economia dicono che il 20 % delle pizzerie e dei ristoranti ha già chiuso, si pensa che un altro 20 % potrebbe chiudere entro il 2021”.

Riascoltate qui l’intervista a Danilo Argiolas di Jacopo Norfo e Paolo Rapeanu

