Emergenza a Cagliari per la scomparsa di una bimba di 11 anni: “Aiutatemi a ritrovare mia figlia”

Emergenza a Cagliari per la scomparsa di una bimba di appena 11 anni, nata in Italia ma di origini russe. Alexandra Dudina è un fantasma da molte ore. La madre, Sofya, ha già presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri: stando al suo racconto, “alle 8:18 si è allontanata dalla nostra abitazione, in via Mandrolisai, senza comunicare dove fosse diretta. Mi sono accorta della sua assenza alle 11 perchè stavo dormendo e non mi sono accorta di nulla”. La piccola deve prendere delle medicine, sempre stando alle dichiarazioni della madre. “Circa un mese fa ha simulato l’entrata a scuola, poi si era allontanata ed era stata ritrovata due ore dopo dalla polizia con alcune ferite alle braccia”. La bambina non ha il cellulare. “È alta 170 centimetri, capelli neri, occhi celesti, carnagione chiara”. Al momento della scomparsa la bambina indossava “pantaloni di colore crema con cuori marroni, scarpe bianche e felpa nera con cappuccio e dei cavalli disegnati, e ha uno zaino di marca Vans di colore nero e 35 euro”.

“Siamo disperate”, dice la madre, “ho paura che le sia successo qualcosa. Chiunque la veda la fermi e chiami sia me al +393273308030 sia le Forze dell’ordine”.