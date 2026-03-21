Elmas, tutti pazzi per il Fass Shopping Center: migliaia di visitatori in pochi giorni e da oggi al via il primo weekend che testerà la nuova viabilità tracciata a due passi dall’aeroporto. Intanto sale l’attesa per le nuove aperture, dopo i big internazionali che offrono spunti e affari per arredare la casa, in arrivo un discount e due colossi della ristorazione.

Chi per curiosità, attratto dalla novità del momento, e chi in cerca di arredi e oggetti per migliorare casa e giardino, in tantissimi si sono già riversati nel polo commerciale più grande della Sardegna. Si arriva in macchina e presto sarà pronto anche il collegamento diretto dalla stazione dei treni, già aperto il ponte che collega l’aerostazione ai primi due maxi negozi che hanno inaugurato il Fass.

I navigatori gps sono stati già aggiornati con i nuovi percorsi, tra questi si leggono le indicazioni e i possibili “maggiori flussi di traffico che si potrebbero verificare nella zona dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas e della SS130”.

L’area è già correttamente raggiungibile tramite navigazione, utilizzando i principali accessi: SS130 – svincolo di Elmas al km 4+500 (carreggiata direzione Cagliari) SS391 – svincolo per la zona industriale ovest CACIP

Via Caduti di Nassirya – accesso dalla rotatoria lato aeroporto di Cagliari-Elmas.