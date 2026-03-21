“Il passaggio è pieno di sabbia, corriere e mezzi per il ritiro dell’immondizia non passano e da lunedì dovrebbero arrivare i primi ospiti. Li mando via?”

La richiesta d’aiuto giunge dai proprietari di un piccolo bad and breakfast che si affaccia sul mare: dopo la tempesta di 3 mesi fa, un grosso quantitativo di sabbia si è depositato nella strada che conduce alla struttura adibita come casa vacanze. È molto difficoltoso arrivarci, si rischia di rimane intrappolati nella rena e nemmeno i servizi pubblici si avventurano oltre l’asfalto libero dall’ingombro.

La bella stagione oramai è alle porte e i primi avventori hanno già prenotato vacanze e qualche giorno di relax ma con questa problematica presente i disagi potrebbero essere tanti: “Cosa devo fare? Disdire le prenotazioni? La tassa di soggiorno viene chiesta puntualmente, però” spiega il proprietario.