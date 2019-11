Elmas, scontro tra auto sulla Ss 130: due feriti trasportati all’ospedale Marino

Incidente con feriti sulla Ss 130, all’altezza del bivio per Elmas. Stando alle primissime informazioni disponibili, sono almeno tre le automobili rimaste coinvolte nello schianto. Un ragazzo di vent’anni ha rimediato una ferita ad una mano ed una escoriazione alla fronte, mentre un ventiduenne, a causa dell’impatto, ha sbattuto in modo forte una delle gambe. Entrambi sono stati portati da un’ambulanza del 118 all’ospedale Marino, le loro condizioni non sono gravi: al loro arrivo gli è stato assegnato il codice verde. Nessuna ferita, fortunatamente, per altre due persone che si trovavano a bordo delle macchine. Sul posto anche una pattuglia della polizia Locale di Elmas.