Svolta a Elmas, il nuovo poliambulatorio nell’ex scuola: “Cure mediche e assistenza per tutti”

Elmas avrà la sua “casa della comunità”, un vero e proprio poliambulatorio con medici pronti a fare visite e prescrivere ricette. Ad annunciarlo è la sindaca e consigliera regionale Maria Laura Orrù. L’ok è arrivato dalla Giunta regionale che ha approvato il nuovo “piano regionale dei servizi sanitari, che introduce nelle Ares territoriali una nuova tipologia di struttura sanitaria, le “case della Comunità”, cioè presìdi socio-sanitari. Nell’elenco delle città c’è anche Elmas. “Questo nuovo e importante presidio sanitario sorgerà nell’ex scuola di via dell’Arma Azzurra, una struttura situata in pieno centro abitato, facilmente raggiungibile e ben collegata con il trasporto pubblico. In queste ore è arrivata da parte di Ares la richiesta ufficiale per la cessione del bene, che una volta affidato alla sanità regionale sarà ristrutturato e riqualificato con un finanziamento pubblico di circa 2 milioni di euro. Ma perché questo diventi ufficiale è necessario che la cessione venga approvata prossimamente dal Consiglio comunale. La comunicazione dell’Ares arriva dopo settimane di colloqui e interlocuzioni con l’assessorato regionale della Sanità, dimostratosi sensibile alle esigenze e necessità post Covid delle cittadine e dei cittadini”; afferma la Orrù.

“Poter ospitare una casa della comunità nel nostro territorio garantirà molti più servizi alla cittadinanza, eviterà loro di doversi recare altrove per ricevere cure o assistenza e accrescerà l’indotto della nostra comunità. Elmas avrà quindi a disposizione un presidio sanitario sul territorio al quale rivolgersi per la stragrande maggioranza delle incombenze mediche. Il nostro paese diventerà anche polo attrattore dei cittadini di altri comuni della zona, Assemini per esempio, che raggiungeranno Elmas per visite e consulenze sanitarie. Le associazioni che attualmente si servono dei locali in cui sorgerà la nuova casa della comunità non devono temere. Stiamo già ragionando su una risistemazione delle associazioni all’interno delle nostre strutture pubbliche. Per esempio sono attive interlocuzioni con la Città metropolitana per la rifunzionalizzazione di alcune importanti strutture presenti sul territorio e ancora, entro l’anno, verranno affidati i lavori per la nuova biblioteca, che sarà spostata dall’ex municipio sito in piazza di Chiesa che a breve sarà interessato dai lavori di riqualificazione. Ci stiamo impegnando molto per programmare e pianificare la ‘Elmas futura’ con la consapevolezza che i risultati che arriveranno aiuteranno i nostri cittadini e le nostre cittadine a vivere meglio”.