Infarto improvviso, muore a 58 anni Antonello Poma: addio all’urologo dell’ex Diran di Quartu e di Decimomannu

Ha salutato la moglie lunedì sera, è partito a Nuoro per essere pronto la mattina successiva a prestare servizio nel poliambulatorio di Siniscola, ma mentre dormiva è stato stroncato da un infarto. È morto così, nel sonno, Antonello Poma. Cinquantotto anni, cagliaritano doc (è nato nel rione di San Benedetto), uno degli urologi più conosciuti in tutto il Cagliaritano e nel Nuorese. Per tanti anni ha lavorato all’ex Diran di Quartu Sant’Elena, poi a Decimomannu: ha aiutato tantissimi pazienti con professionalità e amore. Poi, da qualche tempo, il trasferimento verso nord: medico urologo nei poliambulatori di Sorgono, Siniscola e Nuoro. Una vita fatta di sveglie all’alba e di trasferte, in viaggio nel cuore dell’Isola per essere sempre puntuale e accogliere nei suoi studi chi aveva bisogno di un consulto, di una visita approfondita o, più semplicemente, di un consiglio medico. E lui era sempre lì, senza guardare l’orologio: “Mio marito non ha mai chiamo la porta in faccia a nessuno, restava ben oltre gli orari canonici perché, per lui, la salute di ogni singola persona aveva la priorità su tutto”, dice, con la voce rotta dallo choc e dalla commozione, la moglie Maria Antonietta Cambosu, sessantuno anni, endocrinologa e diabetologa all’Ats di Sassari. Poma lascia lei e il loro unico figlio, Francesco, 24 anni e un futuro nell’informatica. “Mio marito stava bene, è una morte inspiegabile. Lunedì sera ci siamo salutati, era tranquillissimo. Martedì mattina non si è presentato in studio a Siniscola, ci siamo subito insospettiti”. Poco dopo, la tragica scoperta.

Antonello Poma era conosciutissimo a Cagliari, nel 2011 era uno dei candidati alla carica di consigliere comunale tra le fila dei Riformatori. Tra i tantissimi che lo piangono ci sono i ristoratori cagliaritani Ignazio Giordano e Sabrina Concas: “Siamo stati grandi amici suoi e della famiglia, quasi come se fossimo dei parenti”. Domani, giovedì 31 marzo, l’ultimo saluto ad Antonello Poma, alle sedici, nella chiesa del Santissimo Crocifisso a Cagliari.