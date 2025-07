Bruttissimo colpo per il gioielliere di Elmas Omar Cara. Dei malviventi hanno sfondato l’entrata della sua attività in via Sulcitana e rubato oro per circa 30 mila euro.

Un colpo durissimo, ancora una volta, per un’attività dell’hinterland cagliaritano con i commercianti sempre più a rischio di ladri e vandali che arrecano danni enormi, distruggendo anni e anni di lavoro. Le forze dell’ ordine sono già al lavoro per individuare i malviventi