Il Consiglio comunale di Cagliari ha approvato ieri una deliberazione che dispone la chiusura definitiva del Mercato civico di Sant’Elia. Questa decisione rappresenta un passaggio fondamentale nell’ambito di un’attenta pianificazione strategica volta a garantire un uso efficiente delle risorse pubbliche e a tutelare gli interessi della collettività.

L’Amministrazione comunale, attraverso un’analisi tecnica ed economica approfondita, ha evidenziato come la struttura del Mercato di Sant’Elia sia ormai insostenibile sotto il profilo gestionale ed economico, in quanto attualmente comporta un costo complessivo per il Comune di circa 314mila euro annui, con un con un costo medio per concessionario di circa 103mila euro, in gran parte derivante dai costi di energia elettrica, pulizia dei 1.700 metri quadri di superficie coperta e dai costi di custodia, mentre i 3 operatori rimasti versano canoni concessori pari a 4.650 euro all’anno, con una copertura pari all’1,48 per cento del totale delle spese. Queste stime testimoniano la perdita di funzione della struttura, che non riesce più a garantire un servizio pubblico efficiente e qualificato.

L’assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi, Carlo Serra: “Prendere decisioni di questa portata non è mai semplice, ma è nostro dovere agire con responsabilità e nel rispetto delle risorse pubbliche. La chiusura del Mercato di Sant’Elia, seppur dolorosa, è presa nel rispetto degli operatori coinvolti, con i quali è stato mantenuto un continuo dialogo e confronto e ai quali viene garantita la possibilità di continuare la propria attività in altri mercati. Inoltre, rappresenta un passo necessario per tutelare le imprese e per avviare un piano di riorganizzazione complessivo dei mercati cittadini. In questa fase, stiamo valutando soluzioni concrete e differenziate per ciascuna struttura, con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità di ciascun comparto e di favorire la crescita economica della città”.