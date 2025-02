In fase di costruzione sulla Ss 130, i lavori procedono spediti, ospiterà “Ikea, Leroy Merlin, Maisons du Monde ed è sicuro anche Eurospin”, aveva spiegato Stefano De Pascale, amministratore unico della società Villa del Mas, che sta realizzando il progetto.

E i tanti nuovi posti di lavoro, oltre alle offerte e i prezzi competitivi, sono quelli più attesi per dare una boccata di ossigeno ad almeno 200 persone, “ma potranno essere anche di più”. Nel “Fass Shopping Center”, che sta sorgendo sulle ceneri dell’ex Fas, la struttura avrà a disposizione 35 mila metri quadri e sarà sviluppata su due livelli.

Grande attesa, dunque, per il progetto che sta diventando realtà, caccia alla candidatura con la speranza, tra chi si propone, di essere selezionato e mettere in tasca il contratto di lavoro.