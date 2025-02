A mostrare quanto accade in questi giorni è il consigliere comunale Franco Magi che, da tempo, spiega, passo per passo, e aggiorna riguardo i lavori per la messa in sicurezza del territorio con opere complesse e specifiche al fine di ridurre i rischi in caso di alluvioni, sia per gli abitanti che per il luogo che in passato ha dovuto fare i conti con la furia delle avversità climatiche estreme. Scenari desolanti che hanno messo in ginocchio, generato paura e morte e stravolto l’aspetto di quella porzione di territorio immersa nel verde, a pochi passi dal mare.

A pochi mesi dalla fine di opere e strutture che mirano a mitigare il rischio, il lago caratteristico di Poggio dei Pini si sta nuovamente riempiendo: “Si è perfino creato un “doppio” specchio acqueo limitrofo alle case di Residenza Lago, ove si è verificata una moria di pesci. Risultano comunque presenti tartarughe e pesci in vita” spiega Magi. “Tutta l’area ove si è formato il secondo “lago” sarà oggetto di pulizia dall’enorme quantitativo di sedimenti accumulatisi negli anni. Mi auguro che anche i pochi eucaliptus rimasti nel corpo diga, certamente non esistenti prima dell’evento alluvionale, vengano rimossi, perché deturpano il paesaggio e soprattutto perché le loro radici “consumano” centinaia di litri al giorno per albero”.

Sulla questione interviene l’esperto, Claudio P., dipendente del Comune di Cagliari e Parco di Molentargius, che rassicura: “La moria è naturale conseguenza dei lavori che hanno mosso il fondo, liberando alghe che la notte consumano ossigeno.

Spiace ma non è nulla di irreversibile. Insomma tutto ripartirà.

Se le radici degli eucaliptus resteranno immerse in acqua, anche quelli moriranno.

Se questi alberi dimorano sopra la linea del battente idraulico allora conviene cavarli.

Qualche eucalipto comunque potrebbe essere lasciato perché utile per molte specie faunistiche autoctone: ad esempio le api e altri insetti pronubi, utilissimi”.