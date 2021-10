Tragedia a Elmas, ottantenne travolto da un’auto e ucciso in via Sestu

Tragedia a Elmas. Un uomo di 80 anni (e non una donna come era sembrato in un primo momento) è stato travolto e ucciso da un’auto in via Sestu, nella zona accanto al cimitero. Ad investirlo una Peugeot 107 nera guidata da un cinquantareenne. I militari stanno verificando la dinamica attraverso i rilievi infortunistici. Inutili i soccorsi. Sul posto stanno accorrendo altre due pattuglie dei carabinieri per gestire il traffico. L’investitore, del 1968, sottoposto all’etilometro, è risultato negativo.