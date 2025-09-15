Intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari alle 01:20 circa della notte in piazza dei Gelsi a Elmas, per l’incendio di due veicoli in sosta, un autofurgone e un’autovettura.

La sala operativa del Comando ha inviato sul posto due squadre di pronto intervento della centrale operativa di viale Guglielmo Marconi.

I Vigili del fuoco con due automezzi e sette operatori hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio che ha coinvolto i veicoli.

Evitata la propagazione delle fiamme agli appartamenti di una palazzina adiacente.