Elmas in Festa: sabato 3 e martedì 6 agosto due serate all’insegna della cultura e della musica d’autore

L’estate a Elmas prosegue con due eventi imperdibili che celebrano la tradizione e la musica rock. Sabato 3 agosto e martedì 6 agosto, la cittadina lagunare ospiterà il XXXI Festival Internazionale del Folklore e il Festival Elmas in Rock, due appuntamenti della programmazione “Elmas in Festa“. Gli eventi sono organizzati dall’Amministrazione Comunale di Elmas, con il sostegno dell’Assessorato Regionale del Turismo della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e il coordinamento dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

XXXI Festival Internazionale del Folklore, sabato 3 agosto

Sabato 3 agosto, alle ore 21:00 in Piazza di Chiesa di Elmas, si terrà il XXXI Festival Internazionale del Folklore. L’evento, organizzato dal Gruppo Folk Su Masu con il contributo del Comune di Elmas, è il terzo appuntamento della rassegna “Elmas in Festa”.

“La manifestazione è un’occasione per valorizzare la nostra cultura locale, mettendola in dialogo con le tradizioni di altri Paesi”, afferma la sindaca di Elmas, Maria Laura Orrù. “Grazie al festival, Elmas si apre al mondo, mostrando la sua bellezza e la sua ricca tradizione culturale.”

Alla XXXI edizione del Festival Internazionale del Folklore parteciperanno gruppi folk provenienti da Messico, Spagna e Romania (Gruppo Folcklorico de Mexico, Gruppo de danza “La Este va” di Segovia, Folklore Ensemble Florile Bucovinei), un mix di storie, culture e tradizioni che promette di offrire al pubblico presente una serata di straordinaria fusione culturale. Il duo Animas sarà protagonista con canti popolari tradizionali, una selezioni di brani che creera un’atmosfera unica che mescola musica, cultura, folk e tradizione. Durante l’evento, sarà organizzata un’esposizione con degustazione di birre artigianali a cura del centro commerciale naturale “Corte d’Elmas”.

“Lo scopo della manifestazione è quello di far conoscere le tradizioni, le danze, le musiche e le usanze dei Paesi ospiti”, racconta Mauro Fiore, presidente dell’Associazione Culturale e Folcloristica “Su Masu” di Elmas.

Elmas in Rock, martedì 6 agosto

Martedì 6 agosto, alle ore 21:00, la centrale Piazza di Chiesa di Elmas ospiterà il Festival Elmas in Rock. L’headliner della serata sarà il leggendario Pino Scotto, noto per la sua voce potente e la sua presenza scenica inconfondibile. Scotto promette di infiammare il palco e far cantare tutti i presenti con i suoi più grandi successi.

La serata sarà arricchita da una line-up di apertura esplosiva. I Mini Skaosss apriranno le danze con la loro miscela di ska e punk, seguiti dai The Out, pronti a conquistare il palco con il loro sound unico e performance cariche di adrenalina. I Revolver porteranno il loro rock energico e coinvolgente, preparando il terreno per il gran finale con Pino Scotto.

Il prossimo evento in programma per “Elmas in Festa” concluderà il mese di agosto con i festeggiamenti in onore di San Sebastiano, che si svolgeranno il 31 agosto e il 1 settembre, organizzati in collaborazione con il comitato di San Sebastiano.