In casa aveva una pistola a salve con la canna modificata e quattro cartucce calibro 7,65. Giuseppe Marongiu, nato nel 1951, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sant’Avendrace per il reato di detenzione di arma clandestina. L’arma e le munizioni sono state sequestrate. Il giudice, in mattinata, ha convalidato l’arresto e accolto la richiesta dei termini a difesa. Non ha emesso nei confronti del 69enne misure cautelari.