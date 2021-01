Monserrato in lutto, addio a Nicola Corongiu: stroncato in due mesi da un male a 36 anni

Monserrato in lutto: addio a Nicola, il giovane che amava sfilare in costume sardo, ballare e rappresentare la sua città in tutti gli eventi folkloristici. Un male in due mesi lo ha strappato all’affetto della sua famiglia, della sua fidanzata e di tutti i suoi amici che oggi lo ricordano con tanto affetto.

“Nicola, quell’amico che ognuno di noi vorrebbe al suo fianco. La gioia era la sua vita, il suo modo di essere. Dove c’era lui regnava l’allegria anche in quei momenti più faticosi dell’attività del Gruppo di Cultura Popolare. Per la preparazione del falò in onore di San Sebastiano era parte integrante, mai si sarebbe tirato indietro per nessun motivo. Infaticabile e propositivo.

Negli anni passati, anche vicepresidente dell’Associazione” ricorda commosso e affranto dal dolore Saverio Usai, Presidente Gruppo Cultura Popolare.

Nicola Corongiu aveva solo 36 anni, prossimo alle nozze ma oggi tutto si è interrotto per colpa di un male oscuro che ha spento la sua vita ma non tutto ciò che ha regalato alla sua comunità. “È sempre stato nell’ambiente delle feste, ha collaborato anche nell’ultima edizione dell’estate monserratina, un ragazzo ben voluto da tutti – spiega Marco Ambu dell’associazione Amame Monserrato – sempre sorridente e disponibile, ci mancherà tantissimo”.

In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio per Nicola: “Non ti dimenticheremo mai”. “Vola più in alto che puoi, continua a danzare nei cieli, sarai sempre nei nostri cuori, perché tu hai regalato affetto e sorrisi”.