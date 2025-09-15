Elmas, il nuovo Fass Shopping Center sarà un flop? A detta di molti si: “In Sardegna quelli siamo, uno ne apre e 2 ne chiudono”.

Lavori a passo spedito per la realizzazione del maxi impero dello shopping che tra un anno aprirà le porte: il più grande della Sardegna, si sviluppa sull’area bonificata dell’ex F.A.S., un lotto da 350 mila metri quadrati. Una struttura imponente, che vedrà accanto ai colossi internazionali come Ikea, Leroy Merlin, Maisons du Monde ed Eurospin, anche spazi dedicati alle realtà locali. Tre gli ingressi previsti: dalla Statale 130, dalla sopraelevata che porta all’aeroporto e tramite un percorso pedonale collegato direttamente alla stazione ferroviaria. Una posizione strategica, che punta a intercettare non solo i residenti dell’hinterland ma anche i turisti in arrivo nello scalo cagliaritano. Ma, nonostante il grande progetto stia per concretizzarsi, in tanti, attraverso il web, non valutano positivamente questo nuovo polo commerciale.

“Perché quelli che c’erano non bastavano? Tanti altri, sia grandi che piccoli commercianti, hanno chiuso”. “Io sono molto preoccupata per tutti coloro che come me usano, e dovranno continuare a usare, quel tratto di strada per andare al lavoro in città, che sia in auto o in autobus: dove confluiranno e da dove defluiranno i clienti di questo colosso ?! Mettere il carro davanti ai buoi non è mai una buona idea… Temo che sarà un disastro. Un disastro quotidiano” esprime un altro lettore di Casteddu Online.

“Prima hanno fatto chiudere i piccoli negozi, le bottegucce, qualche market e adesso ci sarà una guerra tra giganti, che sicuramente porterà a far chiudere qualcuno”. E ancora: “Ieri sono andato in uno di quei mega centri dove trovi di tutto.

Verso le 17, quando sono andato a pagare, c’era una sola cassa aperta e, si e no, dentro il mega centro ci saranno state una decina di persone”.

C’è chi invece è più ottimista: “Io leggo dei commenti a dir poco deludenti sempre negativi, io dico, cosa diavolo ne sapete come andrà, poi per non parlare delle critiche per la viabilità. Se non siete neanche capaci di transitare in una rotonda smettetela di rompere sempre per ogni cosa e fate vivere tutto nel migliore dei modi.

Certo ci saranno degli errori, ma nessuno è perfetto, e ne date una dimostrazione voi in primis con questi dei commenti”.