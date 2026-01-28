Era in sella a una bicicletta elettrica, il bus in fase di rientro dal sorpasso ha speronato il giovane che è caduto rovinosamente a terra.

Il fatto è stato pubblicato dalla pagina Welcome To Sardegnas, il giovane investito ha specificato che aveva “le luci accese sia davanti (3) sia dietro (2). Percorro ogni giorno da luglio in modalità scooter(25 km/h) per andare a lavoro(5 km andata e 5 km al ritorno)”.

L’autista del mezzo “non si è nemmeno accorto perciò ha continuato la corsa inconsapevolmente. lo sono stato soccorso da una coppia, hanno chiamato l’ambulanza e me la sono cavata con una costola fratturata e un taglio profondo al sopracciglio”.