Elmas, minorenne armata di coltello tenta la rapina in pizzeria: arrestata

Elmas, tentata rapina in una pizzeria: fermata giovanissima rom.

E’ accaduto ieri notte, intorno all’orario di chiusura: una giovane rom armata di coltello è entrata nella pizzeria “Da Giorgione”, in via Sulcitana, e ha intimato che le venisse consegnato il denaro in cassa. Il titolare si è però difeso impugnando la pala utilizzata per infornare le pizze. A quel punto la ragazzina (16 anni) si è data alla fuga verso il supermercato “Lidl” poco distante, dove è stata rintracciata e bloccata dai carabinieri.