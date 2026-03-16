Si parte il 19 con l’inaugurazione di Ikea, entro Pasqua dovrebbero aprire anche gli altri, tra cui Leroy Merlin, Maisons du Monde, Trony, negozi di abbigliamento, bar, punti ristoro, area fitness, palestre. 1800 posti auto gratuiti e la possibilità di raggiungere il Fass Shopping Center attraverso un comodo collegamento pedonale direttamente dalla stazione ferroviaria di Elmas Aeroporto.

Le ricadute sul territorio: si guarda principalmente alle opportunità lavorative, ancora oggi sono presenti gli annunci che ricercano personale. Il prossimo FASS Recruiting Day organizzato da ASPAL è in programma per giovedì 16 aprile.

In tutto sono stimati 1000 posti di lavoro e per Elmas e dintorni si prospetta, insomma, un afflusso quotidiano di lavoratori e clienti, destinato a dare nuova linfa all’economia locale.

Foto: Mediapolis