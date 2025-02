La bella, brava e amata attrice Eleonora Giorgi si è nuovamente raccontata a cuore aperto durante la trasmissione Verissimo di Silvia Toffanin. Giorgi sta raccontando ormai da mesi l’evoluzione del suo tumore pancreatico con coraggio, sincerità è sempre il sorriso sulle labbra. L’attrice ha spiegato le novità circa l’evoluzione della sua malattia: “Hanno scoperto una metastasi al cervello e mi hanno fatto la radiochirurgia.”- ha dichiarato. “Tutti quelli che hanno a che fare con un tumore conoscono la radio chirurgia, ma si trattava di cervello e non nascondo che ho avuto un po’ di paura”. Una confessione fatta in diretta con la consueta grazia, senza nascondere i timori ma nemmeno le speranze. Da tempo, infatti, la Giorgi parla di alcune cure sperimentali che potrebbero essere un aiuto importante nel decorso della malattia: “Non so se dovrei chiamare Trump per far approvare la medicina. Ci sono migliaia di persone come me, stiamo aspettando un timbro negli Stati Uniti anche se poi, anche una cura sperimentale sai, ci vuole coraggio. Io comunque ho detto ai medici, e anche ai miei ragazzi lasciatemi andare in ordine. Al momento non ho iniziato nemmeno la chemio palliativa, perché ho avuto il problema con il cibo e questa aggredirebbe di nuovo l’intestino”.

In questo per percorso doloroso e difficile, Eleonora ha sempre avuto accanto la sua famiglia ed in particolare i suoi figli, Matteo e Paolo, che insieme alle loro mogli e i loro figli non hanno mai lasciato un attimo l’attrice, che rivela con commozione: “Ripiombo nella realtà solo quando penso che tutto questo potrebbe finire da un momento all’altro e non voglio. Mi strazia pensare di non vedere più le persone del cuore, ma la vita è così”.