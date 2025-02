Il restyling di via Roma continua a far discutere, il suo nuovo volto, a convincere i cittadini, non ci riesce proprio. Hanno preso il via le passeggiate di “ispezione”, in cui si va ad accertarsi se i due anni di cantieri, abbiano finalmente reso giustizia alla storica arteria cittadina. Il “parere ai cittadini” ha dichiarato il sindaco Zedda nel giorno dell’apertura. I pareri arrivano, ma non sembrano essere affatto positivi. La nuova Via Roma è infatti molto lontana dal “bosco orizzontale” di Boeri che in tanti si aspettavano di trovare. Così, al calare del velo, ci si è trovati di fronte ad uno spettacolo poco convincente. Tra alberi rinsecchiti, e un arredo urbano freddo che niente ha a che vedere con quanto sperato, arriva l’ennesima falla di design. A notare la curiosa posizione della panchina “fronte palma” è stato un nostro lettore, Andrea D., che tra stupore e incredulità, si domanda se tale panchina, posizionata proprio lì, possa mai essere utilizzata.