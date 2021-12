Effetto Natale, a Cagliari anche i vaccinati in farmacia per il tampone: “Obbligatorio per andare a feste e cene? Siamo pronti”

Lo chiedono, tra un tampone e l’altro, e lo scoprono. A Cagliari, negli ultimi giorni, c’è un netto aumento di vaccinati che vanno nelle farmacie per il tampone. Quindici euro per un certificato di negatività valido 48 ore, ciò che sorprende è proprio chi lo richiede: chi ha già due dosi di vaccino o, in più di un caso, addirittura tre. Effetto Natale ed effetto Omicron: da un lato la voglia di trascorrere feste sicure, dall’altro il timore per la nuova variante. È quanto emerge dagli stessi farmacisti cagliaritani, a poche ore dal possibile annuncio di Draghi di imporre il tampone per tutti quelli che vogliono partecipare a feste in discoteca o andare al cinema: “Se servirà, siamo pronti. I tamponi nell’ultimo periodo sono calati, ma ormai sono tante le farmacie che li fanno”, spiega Pierluigi Annis, farmacista e presidente sardo di Federfarma. “Abbiamo un numero sufficientemente elevato per soddisfare le esigenze, potremo sostenere l’impatto di chi vorrà sottoporsi al test. Le farmacie stanno anche facendo dodici ore di fila. Il rischio di code ci sarà, c’è già ora perchè le persone, anche se prenotate, arrivano un po’ prima. Ma in cinque minuti si fa il tampone e in un quarto d’ora si riceve il certificato, anche via internet o sul cellulare. È giusto estendere i tamponi anche ai vaccinati, siamo in un periodo di feste e i pranzi e gli incontri sono tanti, meglio essere sempre più sicuri con un tampone in più. Anche i vaccinati possono contagiarsi”.

Maria Pia Orrù, titolare di una farmacia di Cagliari, sin dal primo giorno ha dato la possibilità ai clienti di eseguire i tamponi per il green pass: “Sono aumentati notevolmente i tamponi per gli studenti vaccinati che rientrano a casa e vogliono essere sicuri di non contagiare i parenti”, esordisce la farmacista. “Un aumento delle richieste non mi spaventa, anche stamattina è arrivata una ragazza che deve partecipare a una cena aziendale. È vaccinata ma il direttore le ha chiesto lo stesso di fare un tampone. Ieri ho avuto il caso di quattro ragazzi vaccinati ma positivi, c’è la variante Omicron ed è più contagiosa. Il tampone è un’arma in più, soprattutto in vista delle feste natalizie. Come me, quasi tutti hanno aumentato le ore di lavoro, molti aprono il sabato e la domenica”.