Nuoro, scatta l’obbligo di mascherina all’aperto nelle feste e nei luoghi affollati

Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu ha emesso un’ordinanza che dispone l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto “ove si verifichino affollamenti e in particolare in quelli dove saranno posti in essere i festeggiamenti natalizi e di fine anno”. L’ordinanza sarà valida a partire da domani 22 dicembre e resterà in vigore fino all’1 gennaio 2022, ogni giorno dalle ore 10 alle ore 2. I soggetti esentati sono i bambini di età inferiore ai 6 anni; le persone affette da patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di protezione; gli accompagnatori di persone disabili a cui l’uso della mascherina non consente la comunicazione con l’assistito; tutte le persone durante lo svolgimento di attività sportive.

«Nell’ultimo mese – afferma il sindaco Andrea Soddu – abbiamo registrato un lento ma costante aumento dei casi di positività al Covid. Attualmente sono 114 i nostri concittadini positivi al virus, di cui solo 4 hanno avuto necessità di cure ospedaliere. Allo stato non è una situazione che desta particolare allarme, ma purtroppo coincide con il periodo delle festività natalizie e di fine anno, che portano tradizionalmente a occasioni di incontro e affollamento in strada e negli esercizi commerciali. Allo stesso tempo, le festività rappresentano un’occasione per le attività produttive cittadine che giustamente attendono opportunità di ripresa economica dopo le chiusure e le restrizioni imposte per l’emergenza. Dobbiamo salvaguardare entrambe le esigenze – afferma il sindaco –, da una parte la tutela della salute, dall’altra la ripresa economica e sociale. Per questo mi appello e confido nella responsabilità di tutti affinché si osservino tutte le cautele necessarie».