Eccola, la new via Roma nel cuore di Cagliari: spuntano i nuovi alberi verdi e i giochi con le altalene (VIDEO)

La tanta attesa e nuova via Roma prende forma davanti al porto, ed è il primo piccolo miracolo dopo quasi due anni di lavori aperti, quasi “eterni” per chi lavora qui, nella strada più importante e trafficata di Cagliari. A Cagliari, il primo tratto della via principale della città, dopo due anni di disagi, finalmente riapre. Nell’immenso cantiere di lavoro, che occupa tutta la via Roma, compaiono i primi alberelli, le panchine con “vista” verso il porto. E a colpire gli occhi è quell’inatteso mini parco giochi per ora senza verde, una delle vere novità della new via Roma in versione 2024. Ed ecco comparire alcuni attrezzi sportivi, e poi si arriva appunto a quella strana e intera area giochi dedicati ai bambini, con l’altalena.

Prende forma il progetto di Boeri per la grande piazza sul mare in via Roma, ma è proprio sotto i portici che, passanti e commercianti si esprimono e si interrogano sul futuro, evidenziando oltre che i disagi anche la follia più grande di questo progetto: l’installazione delle altalene a due metri dai binari della metropolitana. Commercianti e abitanti della zona ancora molto preoccupati e scettici sui vantaggi e miglioramenti della nuova via Roma: da qui parte la nuova inchiesta su Casteddu Online. Ed ecco il VIDEO del nuovo volto di via Roma, per come si presentava questa mattina.