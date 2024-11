Selargius, fari spenti al campo da calcio: problemi per centinaia di ragazzi che sono costretti ad allenarsi quasi al buio

Selargius – Fari spenti al campo da calcio, problemi per “qualche centinaio di ragazzi che sono costretti ad allenarsi quasi al buio”: protestano i cittadini.

Il sindaco Concu rassicura: “Gli uffici stanno completando la progettazione, per poi affidare a una ditta specializzata l’esecuzione dei lavori. Il tutto entro la fine dell’anno”.

Il campo in questo è quello di San Lussorio, “ripristinato da qualche mese dopo circa tre anni, poiché rimasto chiuso, privando ai ragazzi di praticare la propria attività sportiva” spiega Massimo Pilloni. “Si allenano quasi completamente al buio”, e le immagini confermano le difficoltà con le quali i giovani atleti devono fare i conti nelle ore serali. La questione è stata esposta anche pubblicamente, il sindaco Gigi Concu è intervenuto sull’argomento e ha spiegato: “Il campo di via delle Ginestre, cosi come è stato per il campo da calcio dell’impianto generale Porcu e per il campo da calcio di Su Planu, sarà a breve oggetto di un intervento di efficientameto dell’impianto elettrico e illuminazione delle parti esterne degli spogliatoi grazie a un finanziamento da 80mila euro. Le risorse sono già disponibili”.