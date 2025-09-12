Settantamila metri quadri di superficie, 1.800 posti auto, oltre 40 negozi e venti tra bar e ristoranti: a Elmas sta nascendo un colosso dello shopping destinato a cambiare il volto dell’hinterland cagliaritano. Un impero commerciale che aprirà i battenti nei primi mesi del 2026. Il nuovo Fass Shopping Center, il più grande della Sardegna, si sviluppa sull’area bonificata dell’ex F.A.S., un lotto da 350 mila metri quadrati. Una struttura imponente, che vedrà accanto ai colossi internazionali come Ikea, Leroy Merlin, Maisons du Monde ed Eurospin, anche spazi dedicati alle realtà locali. Tre gli ingressi previsti: dalla Statale 130, dalla sopraelevata che porta all’aeroporto e tramite un percorso pedonale collegato direttamente alla stazione ferroviaria. Una posizione strategica, che punta a intercettare non solo i residenti dell’hinterland ma anche i turisti in arrivo nello scalo cagliaritano. Per la comunità di Elmas il centro commerciale porterà nuove opportunità occupazionali e un flusso quotidiano di lavoratori e visitatori destinato a rivitalizzare l’economia locale, trasformando l’area in una nuova porta d’ingresso al grande commercio in Sardegna.