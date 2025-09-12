Un tesoro dimenticato che riaffiora e rischia di essere cancellato. Durante i lavori di via Roma lato porto, sono emerse le antiche lastre di granito che un tempo costituivano il pavimento della strada. Ma, secondo quanto segnalato da un lettore, presto verranno ricoperte. “I lavori di via Roma lato porto hanno rimesso alla luce il vecchio lastricato e verrà ricoperto. Sul cartello è scritto lavori per rete idrica… il pavimento di granito sarà ricoperto con asfalto. Il piano di calpestio attuale è 20 cm sopra questo di granito, addirittura ho visto che hanno conficcato dei ferri sulle lastre di granito per armare un muretto in calcestruzzo”. Una testimonianza che solleva, ancora una volta, la questione della tutela dei materiali storici e del patrimonio urbano della città.