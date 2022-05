“Ecco cosa rimane dopo lo svuotamento dei mastelli tra il Corso e via Sassari: e il Comune che fa?”

Non bastavano i mastelli lasciati l’intera giornata, ogni giorno, nel Corso e in via Sassari, ci si mette anche ciò che rimane per terra dopo lo svuotamento dei bidoni.

Non solo le cartacce sporche, luride del dopo pasto e del dopo pizzata, ma anche i sacchetti che vengono gettati per terra. A qualsiasi ora passiamo nella strade del Centro storico, questa è purtroppo la situazione : una vera e propria piaga del “caddozzimini” dilagante. Non è che ci possano fare un salto gli agenti addetti al controllo dell’igiene e della sanità pubblica, visto che quelli del Comune hanno altro da fare?

Marcello Roberto Marchi