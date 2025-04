Ecco come rinasce Cagliari, pronto quasi un milione per Is Mirrionis, San Michele e Sant’Avendrace.

797 mila euro, questa la cifra ottenuta dal Comune di Cagliari che si é piazzato al primo posto nel bando della Regione Sardegna.

Il progetto del Comune di rigenerazione urbana interessa principalmente i quartieri di Sant’Avendrace, Is Mirrionis e San Michele.

I lavori prevedono la riqualificazione del campetto di via Cornalias e delle piazze che si affacciano sul complesso Sacripanti.

Inoltre è previsto la realizzazione di aree alberate per la sosta e il relax, un’area gioco per bambini, aree dedicate allo sport e una gradinata per eventi. Tutte le iniziative sono nate al seguito di un confronto diretto con i cittadini che hanno offerto il loro punto di vista e individuato i settori in cui intervenire.