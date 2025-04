Una strada molto trafficata e che è segnata molto spesso da pericoli scampati o inevitabili dettati soprattutto da una guida “senza freni”: si corre troppo, in sintesi, oppure si effettuano manovre azzardate come il non rispetto della segnaletica orizzontale e verticale. “Se non si decidono a fare qualcosa, prima o poi ci scapperà il morto. È pericolosissimo. Per uscire da via Cipro si rischia sempre, è pazzesco che non ci siano neanche i dissuasori” spiega un cittadino.

L’incidente di oggi è avvenuto nel tratto ascendente di via Leonardo da Vinci, in prossimità degli incroci con le vie Is Pardinas e Cipro. “Tempo addietro avevo fatto presente la necessità di dossi, dissuasori pedonali come quelli nel tratto scalette Margine Rosso”, spiega un altro cittadino, “le auto sfrecciano a velocità oltre i 100 chilometri orari”.

Non un caso isolato: “Stamattina stava per succederne un altro proprio sulle strisce, stava attraversando una ragazza e un automobilista la stava per mettere sotto” e “ieri sera, pressi bar Margine Rosso, se non mi scansava mio marito mi stava mettendo sotto una ragazza giovanissima. Non ha chiesto neppure scusa. Un piazzale dove non devi correre, ma camminare molto piano” raccontano altri due cittadini.

Quartu Sant’Elena, un altro incidente stradale in via Leonardo da Vinci, la rabbia dei residenti: “Corrono tutti come dannati è pericoloso anche solo attraversare la strada”. Il sinistro è avvenuto questo pomeriggio, dinamica ancora non chiara come le condizioni di salute di chi è rimasto coinvolto ma l’incidente ha fatto insorgere i residenti che chiedono tempestivamente un intervento da parte delle autorità.