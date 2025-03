Laura Piras, 18 anni di Tuili, studentessa del Liceo Alberti di Cagliari, si è classificata al primo posto al Campionato nazionale delle lingue orientali.

Laura ha frequentato le elementari a Tuili, le scuole medie a Barumini e infine il liceo linguistico a Cagliari. E’ iscritta al 5° anno del liceo Alberti e in questi 5 anni ha viaggiato ogni giorno per raggiungere il suo liceo distante 60 Km. da casa

La sua passione e abilità nello studio delle lingue straniere si è manifestata già dalle scuole medie ma all’arrivo al liceo ha potuto iniziare lo studio della lingua e cultura russa e del cinese.

Lo scorso anno ha fatto 2 scambi culturali, uno a Riga e uno a Tallin, in scuole di lingua russa e la sua famiglia ha ospitato una studentessa di Tallin per approfondire la conoscenza della lingua.

Detti scambi culturali sono stati possibili grazie all’impegno e alla disponibilità della professoressa Giulia Mocci del Liceo Alberti e programmati dal Preside Roberto Bernardini dello stesso Liceo.

“E’ un grande orgoglio per la scuola sarda avere una propria studentessa al primo posto della gara nazionale di lingua russa. Per la seconda volta il Liceo Grigoletti ha organizzato la gara Nazionale della lingua russa. Anche per l’a.s. 2024/2025 i ragazzi dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio nazionale partecipano al Campionato Nazionale delle Lingue Orientali realizzato dal LS M Grigoletti sulla piattaforma interattiva https://www.grigolice.it. Quest’anno il numero di partecipanti è raddoppiato rispetto all’anno scorso. La geografia del campionato è anche molto vasta: più di 260 ragazzi dal Veneto alla Sardegna hanno gareggiato tra loro per mostrare le competenze acquisite nelle diverse prove di grammatica, comprensione di ascolto, comprensione di testo scritto e prova orale”.

Laura afferma “ sono molto contenta per il risultato raggiunto. È stato faticoso in questi anni viaggiare verso Cagliari per frequentare il Liceo, ma ne è valsa la pena, ho fatto ciò che desideravo e ho capito che voglio continuare nello studio delle lingue e culture orientali. Ho voluto condividere questa bella notizia che mi riguarda e che coinvolge il mio Liceo che purtroppo nei mesi scorsi è stato sconvolto dalla tragica scomparsa, a novembre 2024, della cara Beatrice Loi investita mentre attraversava la strada per raggiungere lo stesso Liceo”